ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Уральские синоптики не прогнозируют сильные морозы на Крещение, 19 января, сообщила главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко.

«В ближайшие 10−14 дней будут умеренные температуры, и новых вторжений арктического воздуха не просматривается, также не будет и больших осадков. То есть крещенских морозов не ждем, скорее всего, их не будет. Ждем умеренную погоду, близкую к норме, но не особо суровую», — сказал Шепоренко.

Она добавила, что на Среднем Урале в ближайшую ночь столбик термометра опустится до 20 градусов ниже нуля, в дневные часы воздух немного прогреется — до минус 14−19 градусов.

«В последующие ночи столбик термометра поднимется до отметки 15−18 градусов ниже нуля, днем — до минус 14 градусов», — сказала Шепоренко.