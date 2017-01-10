Уральские синоптики не прогнозируют сильные морозы на Крещение
Ожидается умеренная погоду, близкая к норме, «но не особо суровая».
Ожидается умеренная погоду, близкая к норме, «но не особо суровая».
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Уральские синоптики не прогнозируют сильные морозы на Крещение, 19 января, сообщила главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко.
«В ближайшие 10−14 дней будут умеренные температуры, и новых вторжений арктического воздуха не просматривается, также не будет и больших осадков. То есть крещенских морозов не ждем, скорее всего, их не будет. Ждем умеренную погоду, близкую к норме, но не особо суровую», — сказал Шепоренко.
Она добавила, что на Среднем Урале в ближайшую ночь столбик термометра опустится до 20 градусов ниже нуля, в дневные часы воздух немного прогреется — до минус 14−19 градусов.
«В последующие ночи столбик термометра поднимется до отметки 15−18 градусов ниже нуля, днем — до минус 14 градусов», — сказала Шепоренко.
Ранее ТАСС сообщал, что аномально низкая температура воздуха на территории Уральского федерального округа (УрФО) стала причиной продления новогодних каникул для некоторых школьников. В частности, накануне отменяли занятия в школах Тюмени,