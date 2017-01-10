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17:26 (мск), источник: Мослента

Роспотребнадзор: Эпидемия ОРВИ в Москве завершена

Число заболевших уменьшилось на 51,5 процентов.

Источник: РИА "Новости"

В столице значительно уменьшилось число болеющих гриппом и ОРВИ, сообщает столичное управление Роспотребнадзора. Сейчас их количество находится ниже эпидемического уровня во всех возрастных группах.

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«Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в Москве за первую неделю 2017 года в сравнении с предыдущей неделей улучшилась, число заболевших в городе уменьшилось на 51,5 процентов. Показатель заболеваемости во всех возрастных группах ниже эпидемического порога, в том числе по совокупному населению — почти на 10 процентов», — сообщили в управлении.

При этом в организациях и на объектах города до сих пор проводятся дополнительные профилактические мероприятия по недопущению распространения инфекции.

Эксперты сообщили ТАСС, что снижение заболеваемости связано с праздниками, после того, как дети вернутся в школы, возможно, эпидемический уровень вновь подрастет.

Ранее в столице в связи с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом были введены ограничения на посещение больниц.

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