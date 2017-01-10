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17:18 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Мэр Геленджика пообещал, что местные чиновники будут ходить пешком

Краснодар, 10 января, KrasnodarMedia. Глава Геленджика Виктор Хрестин собирается существенно сократить лимиты топлива для служебного транспорта, чтобы его коллеги — местные чиновники больше ходили пешком или ездили на общественном транспорте.

«Будут больше ходить пешком — для здоровья полезно, и бюджету легче», — написал он на своей странице в Twitter, сообщает ИА KrasnodarMedia.

По мнению Хрестина, чиновники смогут пользоваться общественным транспортом.

«Так проблемы жителей будут выявляться и решаться оперативнее», — отметил он.

О своем намерении ограничить поездки работников администрации на служебных машинах мэр Геленджика написал после принятого им решения полностью запретить движение спецтранспорта по набережной в пиковые дни курортного сезона.

В 2013 году Хрестин повторно избран главой муниципального образования город-курорт Геленджик. До этого он возглавлял город с 2008 года.

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