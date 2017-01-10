Мэр Геленджика пообещал, что местные чиновники будут ходить пешком

«Будут больше ходить пешком — для здоровья полезно, и бюджету легче», — написал он на своей странице в Twitter, сообщает ИА KrasnodarMedia.

По мнению Хрестина, чиновники смогут пользоваться общественным транспортом.

«Так проблемы жителей будут выявляться и решаться оперативнее», — отметил он.

О своем намерении ограничить поездки работников администрации на служебных машинах мэр Геленджика написал после принятого им решения полностью запретить движение спецтранспорта по набережной в пиковые дни курортного сезона.