Мэр Геленджика пообещал, что местные чиновники будут ходить пешком

«Будут больше ходить пешком — для здоровья полезно, и бюджету легче», — написал он на своей странице в Twitter, сообщает ИА KrasnodarMedia.
По мнению Хрестина, чиновники смогут пользоваться общественным транспортом.
«Так проблемы жителей будут выявляться и решаться оперативнее», — отметил он.
О своем намерении ограничить поездки работников администрации на служебных машинах мэр Геленджика написал после принятого им решения полностью запретить движение спецтранспорта по набережной в пиковые дни курортного сезона.
В 2013 году Хрестин повторно избран главой муниципального образования город-курорт Геленджик. До этого он возглавлял город с 2008 года.