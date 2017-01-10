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17:31 (мск), источник: Югополис

Продажа билетов на матч «Краснодар» — «Фенербахче» стартует 16 января

С 16 января возобновляют работу кассы стадиона, в которых можно будет приобрести абонементы и билеты на ближайшие домашние матчи, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Источник: Югополис

Так, с 16 января начинается продажа абонементов на вторую часть сезона 2016/17. Абонементная программа включает в себя все весенние домашние матчи ФК «Краснодар» в Чемпионате и Кубке России. Стоимость абонемента варьируется от 1100 до 13500 рублей.

С 16 по 29 января включительно приоритетное право покупки билетов на матч 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» — «Фенербахче», который пройдет 16 февраля 2017 года, принадлежит владельцам всех видов абонементов (в том числе абонементов на вторую часть сезона).

С 30 января начнется свободная продажа билетов на матч 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» — «Фенербахче», а с 17 февраля стартует продажа билетов на матч «Краснодар» — «Спартак» (базовая дата матча — 5 марта 2017). Цена билетов — от 400 до 3000 рублей.

О старте интернет-продажи билетов будет объявлено дополнительно.

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