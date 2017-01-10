На Южном Урале 67 человек заболели гриппом

По ее словам, в настоящее время в тяжелом состоянии находятся 3 пациентов, в числе которых 1 ребенок. Еще одна 13-летняя жительница Пласта, страдающая ДЦП и диабетом, была экстренно переведена в Челябинск и в настоящее время находится на ИВЛ.

Всего по области зарегистрировано 100 заболевших беременных, которые проходят лечение в больнице. Летальных случаев в регионе не зарегистрировано.

«В основном преобладают вирусы гриппа H3N2 группы А. Также есть и вирусы парагриппа и аденовирусы», — уточнила Виктория Сахарова, добавив что в области не зафиксированы случаи китайского гриппа.

Напомним, что в Челябинске приостановлен учебный процесс с 11 по 14 января включительно.