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16:00 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На Южном Урале 67 человек заболели гриппом

ЧЕЛЯБИНСК, 10 января, РИА ФедералПресс. В Челябинской области лабораторными исследованиями подтвержден вирус гриппа H3N2 у 67 человек. Эпидемиологический порог заболеваемости превышен в Челябинске, Верхнеуральском, Нагайбакском и Уйском районах. Об этом сегодня на пресс-подходе заявила заместитель министра здравоохранения Виктория Сахарова.

По ее словам, в настоящее время в тяжелом состоянии находятся 3 пациентов, в числе которых 1 ребенок. Еще одна 13-летняя жительница Пласта, страдающая ДЦП и диабетом, была экстренно переведена в Челябинск и в настоящее время находится на ИВЛ.

Всего по области зарегистрировано 100 заболевших беременных, которые проходят лечение в больнице. Летальных случаев в регионе не зарегистрировано.

«В основном преобладают вирусы гриппа H3N2 группы А. Также есть и вирусы парагриппа и аденовирусы», — уточнила Виктория Сахарова, добавив что в области не зафиксированы случаи китайского гриппа.

Напомним, что в Челябинске приостановлен учебный процесс с 11 по 14 января включительно.

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