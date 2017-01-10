Событиями года в Прикамье признаны «танец слонов» и забег на трамплин

Событиями года, привлекшими наибольшее внимание к региону, признаны: международный конкурс документального кино «Флаэртиана» в краевом центре, фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка Урала» в Кунгуре и первый забег на трамплин Top of the Hill в Чайковском.

Форум воздухоплавателей, проводимый с 2002 года, примечателен тем, что только здесь бывают «воздушные баталии» — командные соревнования групп тепловых аэростатов, придуманные основателем фестиваля Андреем Вертипраховым. На «Танцы слонов» — венчающую фестиваль шоу-программу, когда в вечерних сумерках подсвеченные шары совершают синхронные движения под музыку, действительно съезжаются тысячи зрителей со всего края и из-за его пределов.

«Небесная ярмарка» проводится в Пермском крае уже пятнадцать лет, а вот легкоатлетический забег Top of the Hill на трамплин государственного центра зимних видов спорта «Снежинка» впервые состоялся только минувшим летом, 5 июня, и сразу же соревнования собрали более 200 участников с территории от Санкт-Петербурга до Надыма.

Не меньше, чем точки на карте событийного туризма, по мнению организаторов, вниманию к Прикамью поспособствовал Пермский государственный национальный исследовательский университет, в минувшем году отметивший столетие своего основания. Юбилейный год вместил более 130 различных мероприятий, подчас выходивших за пределы университетского кампуса, а аудитория участников и гостей превысила 250 тысяч человек. Вуз почтен как «организация в сфере культуры и образования».

Персоной года провозглашен художественный руководитель Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Теодор Курентзис. Возглавляемый им коллектив в ушедшем году представил пять премьер, кроме того, оркестр MusicAeterna под управлением маэстро совершил два европейских турне и выступил на таких крупных фестивалях, как RUHRtriennale (Германия) и «Дягилев. P. S. » (Санкт-Петербург).

Издательским проектом года признано направление «Открытие. Пермский край», реализуемое пермско-петербургским издательством «Маматов». Под таким брендом выпускаются путеводители, комплекты открыток, аудиогиды. Все эти издания, а также сайт www.togeo.ru пропагандируют природное, культурно-историческое и экономическое достояние региона.

Блогером года объявлен Василий Вавилов, ведущий в Интернете видеодневник «Доступный Урал». Вместе с напарником Михаилом Самойловым они рассказывают о самых красивых и познавательных местах Западного Урала и о том, как лучше организовать их посещение.

Туристическим маршрутом года признано «Большое кольцо Урала». Под этим общим наименованием объединены четыре тура, разработанных предпринимателем Михаилом Красновым: «Север», «Юг», «Восток» и «Запад». Отправиться в путешествие можно не только по всему «кольцу», но и отдельно по каждому направлению.