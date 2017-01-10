Синоптики предупреждают казанцев о гололедице

Ночью в столице РТ прогнозируется небольшой снег. Ветер западный, слабый. Минимальная температура воздуха составит 10−12 градусов мороза. Днем погодные условия сохранятся, а температура воздуха повысится до 3−5 градусов ниже нуля.

На территории всего Татарстана ожидается облачная, с прояснениями погода, в большинстве районов республики местами снег, ветер западный слабый, до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью 10−15 градусов мороза, на востоке Татарстана местами до 19, с повышением к утру до 7−12 градусов ниже нуля. Максимальная температура воздуха днем составит минус 3−8 градусов. На дорогах гололедица, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.