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15:55 (мск), источник: Volga News

Этнографический комплекс «Парк дружбы народов» откроется к маю 2018 года

Во вторник, 10 января, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с основателем ГК «Амонд», почетным строителем России и председателем региональной общественной организации «Союз народов Самарской области» Ростиславом Хугаевым.

Разговор начался с обсуждения послания Николая Меркушкина депутатам Самарской губернской думы и жителям региона. «Уверен, если мы объединим усилия, то сможем решить все поставленные в послании вопросы», — сказал Ростислав Хугаев.

Предметом встречи стало создание этнографического комплекса «Парк дружбы народов» в Куйбышевском районе Самары в микрорайоне «Волгарь».

Новый этнографический комплекс, по замыслу его создателей, позволит жителям и гостям города узнать о традициях, истории, культуре народов, живущих на территории нашего края. Кстати, парк уже включен в гостевые маршруты чемпионата мира по футболу.

Ожидается, что большая часть комплекса откроется для посетителей уже в начале осени, к областному Дню дружбы народов, который отмечается 12 сентября. Окончательный же ввод в эксплуатацию парка должен состоятся не позднее мая 2018 года.

Ростислав Хугаев рассказал Николаю Меркушкину о работах, которые ведутся на территории будущего туристического центра Самары. Так, уже высажено 77 деревьев, до конца марта посадка всех 375 деревьев будет завершена.

Стоит отметить, что деревья высаживаются уже «взрослыми». «Это делается, чтобы уже в этом году все посетители ощутили, что это парк. Уже сейчас мы привозим на площадку гостей, и они нам говорят, что в парке уже дышится по-другому», — пояснил Хугаев. Он также заверил главу региона, что в течение лета здесь будут выполнены все работы по благоустройству, строительству пешеходных зон.

Практически готовы и проекты внутреннего убранства каждого из 20 национальных домов. Как пояснил Хугаев, к их оформлению планируется привлечь и национальных мастеров. «Я поддерживаю, что мастера каждой из представленных в парке национальностей должны сами оформить свои дома», — заметил Николай Меркушкин.

Глава региона выступил с предложением усилить историческую составляющую этнографического комплекса. В частности, по возможности, устроить там археологические и краеведческие выставки. По мнению губернатора, это вызовет дополнительный интерес у посетителей. Ростислав Хугаев согласился с этим предложением.

Николай Меркушкин поддержал инициативу Ростислава Хугаева о строительстве на территории комплекса Дома дружбы народов. Губернатор выразил уверенность, что Дом дружбы народов станет ядром притяжения жителей и гостей Самары в этнографический комплекс и центром проведения всевозможных мероприятий самого высокого уровня.

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