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18:55 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге более сотни пар образовали очередь в главный ЗАГС

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Более сотни будущих супружеских пар образовали очередь во Дворец бракосочетаний № 1 на Английской набережной в Петербурге, чтобы подать заявления на регистрацию брака в летние месяцы, сообщил РИА Новости представитель ЗАГС.

Источник: Reuters

«Дворец бракосочетаний начал прием заявлений на летний период, в это время всегда образовываются очереди в сотни человек. Многие занимают очередь с самого утра и дежурят у входа, несмотря на холода», — сказал собеседник агентства.

Как сообщают очевидцы, пропуск желающих подать заявление идет группами до семи человек, примерно раз в 20 минут. Очередь тянется вдоль набережной почти целый квартал.

В интернете с утра появились жалобы на то, что сервис подачи электронных заявлений на регистрацию брака через портал госуслуг оказался недоступен.

Начальник ЗАГС отказалась официально комментировать ситуацию, предложив сделать письменный запрос. Сами будущие молодожены в переписках в соцсетях сравнивают очередь в ЗАГС с «очередями за колбасой в 90-е» и заявляют о готовности стоять в ЗАГС до победного конца.

Здание будущего дворца бракосочетаний № 1 было построено в конце 19 века по желанию известной в Петербурге благотворительницы Веры Николаевны фон Дервиз. 1 ноября 1959 года впервые в стране здесь был открыт Дворец бракосочетания, что положило начало созданию традиции торжественной регистрации брака. До 1917 года в России регистрация брака осуществлялась в церкви или религиозных общинах, о чем обязательно составлялись документы.

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