Дорожники расширят воронежскую трассу А134 в 2018 году

Дорожники расширят трассу А134 в 2018 году, сообщил руководитель департамента транспорта и автомобильных дорог Александр Дементьев на оперативном совещании в понедельник, 9 января. Капитальный ремонт въезда в Воронеж со стороны Москвы завершат в 2017 году, аналогичные работы в обратном направлении проведут в 2018 году.

На трассе проведут внутреннюю разделительную полосу. Благодаря этому вырастет количество полос движения и увеличится пропускная способность дороги, добавил Александр Дементьев.

Въезд в Воронеж со стороны Москвы расширит компания «Дороги Черноземья». Отрезок начинается после развязки у гостиницы «Яр» (0 + 970 км) и заканчивается перед торговым центром «Московский проспект» (14 км). Подрядчику придется устроить дополнительную полосу, переустроить линии связи, канализации, водопровода и газопровода, обновить автобусные остановки и дорожные знаки. Кроме того, дорожники обустроят транспортную развязку на 5 км дроги.

Окончание работ запланировали на 20 ноября 2017 года. Объект должны ввести в эксплуатацию не позднее 10 декабря 2017 года.

Контекст

Трасса А134 имеет особое стратегическое значение, поскольку является продолжением магистрали М4 «Дон» и соединяет Воронеж со столицей. Интенсивность движения здесь составляет 45 тыс. автомобилей в сутки, добавили дорожники. По подсчетам специалистов, к 2029 году этот показатель возрастет до 66 тыс. автомобилей в сутки.

О необходимости расширения въезда в Воронеж с двух до трех полос заявил начальник ФКУ «Черноземуправтодор» Александр Лукашук в марте 2015 года. Это должно помочь разгрузить Московский проспект. На участках трассы А134 под Воронежем уже проводили восстановление изношенных покрытий и капремонт остановок с апреля по июнь 2014 года.