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16:56 (мск), источник: Интерфакс

Полиция нашла украденные у Ким Кардашьян в Париже 300 тыс. евро

Москва. 10 января. INTERFAX.RU — Сотрудники французской полиции в ходе обысков обнаружили около 300 тысяч евро, украденных у американской звезды реалити-шоу Ким Кардашьян в Париже, сообщает во вторник газета Le Figaro.

Источник: Reuters

Однако, по информации издания, украденные у знаменитости драгоценности на общую стоимость около 8,5 млн евро пока не найдены.

Накануне полиция задержала в рамках расследования дела об ограблении 17 человек, среди них — водитель, обслуживавший Кардашьян в ночь ограбления в Париже.

Преступление было совершено в октябре 2016 года. Вооруженные люди ворвались в парижский отель, в котором остановилась Кардашьян, и стали угрожать консьержу, требуя, чтобы он сопроводил их до номера звезды. Затем они связали Кардашьян и заперли ее в ванной комнате.

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