Вышел первый трейлер украинского фэнтези «Сторожевая застава»

Как отмечается в описании к трейлеру, по сюжету фильма солнечное затмение активизирует магический портал времени.

«Обычный парень Витька попадает из 21 века на тысячу лет назад. Так начинается его опасное, полное приключений путешествие. Впереди смертельные опасности, черная магия, встреча с новыми друзьями и настоящими героями былин — богатырями: юным Олешко, могучим Ильей и строгим Добрыней — все это в сопровождении потрясающих визуальных эффектов. Витька оказывается в самом эпицентре невероятных событий, вступает в битву с мифическим существами и узнает, что такое настоящая храбрость», — рассказывают авторы фильма.

Фильм снят по роману украинского писателя Владимира Рутковского. «Сторожевая застава» является дебютной полнометражной работой режиссера Юрия Ковалева. Бюджет фильма составил 40 миллионов гривен.

Премьера картины в Украине запланирована на 12 октября 2017 года. Сейчас фильм находится на стадии производства.