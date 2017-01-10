Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Коммунальщиков оштрафуют за ошибки в квитанциях
Российские ученые изобрели способ лечения болезни Паркинсона
Путин впервые за 14 лет отклонил один из законов, одобренных ГД
Дмитрий Дюжев впервые показал подросшего сына
Сергей Лазарев впервые поделился фотографией сына
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
В поздних родах обвинили семью
Старшая сестра — это диагноз
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
"Молю Бога, чтоб к Таллину подняли": Ваенга в тяжёлом состоянии
СМИ о политике Путина: РФ беднее, чем 3 года назад
Сергей Лазарев впервые поделился фотографией сына
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
Американцы послали Петру Порошенко первую черную метку - СМИ
Теракт в Стамбуле: в соцсетях подозревают Обаму
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14Зима в Северном полушарии
1135-летие герцогини Кембриджской
10Общероссийская елка в Кремле
17:21 (мск), источник: УНИАН

Вышел первый трейлер украинского фэнтези «Сторожевая застава»

Первый трейлер украинского фэнтези «Сторожевая застава» опубликован на официальном канале фильма в Youtube.

Источник: УНИАН

Как отмечается в описании к трейлеру, по сюжету фильма солнечное затмение активизирует магический портал времени.

«Обычный парень Витька попадает из 21 века на тысячу лет назад. Так начинается его опасное, полное приключений путешествие. Впереди смертельные опасности, черная магия, встреча с новыми друзьями и настоящими героями былин — богатырями: юным Олешко, могучим Ильей и строгим Добрыней — все это в сопровождении потрясающих визуальных эффектов. Витька оказывается в самом эпицентре невероятных событий, вступает в битву с мифическим существами и узнает, что такое настоящая храбрость», — рассказывают авторы фильма.

Фильм снят по роману украинского писателя Владимира Рутковского. «Сторожевая застава» является дебютной полнометражной работой режиссера Юрия Ковалева. Бюджет фильма составил 40 миллионов гривен.

Премьера картины в Украине запланирована на 12 октября 2017 года. Сейчас фильм находится на стадии производства.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года украинский фильм «Лобановский навсегда» победил на кинофестивале в Милане.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Украине на 62% выросли продажи новых коммерческих авто
Минобороны опровергло новую версию крушения Ту-154
Кремль прокомментировал идею об изъятии у должников жилья
Суд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего ареста
Росстат назвал подорожавшие сильнее всего в 2016 году продукты
СКР назвал возможные причины инцидента с самолетом в Храброво
ФИФА одобрила увеличение числа участников ЧМ по футболу до 48
Близкие погибших при терактах в Париже подали иск против Twitter
Спорт
ФИФА увеличила количество участников ЧМ до 48 команд Чемпионаты мира в России и в Катаре станут последними, которые пройдут по старому формату
Авто
Toyota показала новую Camry Японцы показали американскую версию полностью нового седана, построенного на модульной платформе TNGA
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Как хранить новогодние украшения: 14 новых идей
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Дмитрий Дюжев впервые показал подросшего сына Актер вместе с семьей снялся в эксклюзивной фотосессии.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь