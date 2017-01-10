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16:57 (мск), источник: РИА Новости

Близкие погибших при терактах в Брюсселе и Париже подали иск против Twitter

БРЮССЕЛЬ, 10 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Близкие погибших при терактах в Брюсселе и Париже подали в США судебную жалобу против компании Twitter, сообщило во вторник агентство Belga.

По его данным, истцы утверждают, что Twitter в нарушение антитеррористического законодательства США наделила террористов ИГ (террористическая группировка, запрещена в России и ряде стран) потенциальной возможностью использовать «уникальное и мощное средство коммуникации», которое помогло им в достижении свои целей.

Согласно информации Belga, жалоба подана в Нью-Йорке деловым партнером Александра Пинкзовского, погибшего вместе с сестрой 22 марта в результате теракта в аэропорту Брюсселя, а также близкими Ноэми Гонсалес, которая скончалась в результате террористической атаки 13 ноября 2015 года в Париже.

Истцы рассчитывают на выплату Twitter компенсаций, сумма которых не определена, отмечает агентство.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированные группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.

Два взрыва прогремели 22 марта 2016 года в аэропорту Брюсселя. Себя взорвали 29-летний Ибрагим эль-Бакрауи и 24-летний Наджим Лаашрауи. Жертвами взрывов в аэропорту стали 14 человек, еще около 100 были ранены.

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