Близкие погибших при терактах в Брюсселе и Париже подали иск против Twitter

По его данным, истцы утверждают, что Twitter в нарушение антитеррористического законодательства США наделила террористов ИГ (террористическая группировка, запрещена в России и ряде стран) потенциальной возможностью использовать «уникальное и мощное средство коммуникации», которое помогло им в достижении свои целей.
Согласно информации Belga, жалоба подана в Нью-Йорке деловым партнером Александра Пинкзовского, погибшего вместе с сестрой 22 марта в результате теракта в аэропорту Брюсселя, а также близкими Ноэми Гонсалес, которая скончалась в результате террористической атаки 13 ноября 2015 года в Париже.
Истцы рассчитывают на выплату Twitter компенсаций, сумма которых не определена, отмечает агентство.
Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированные группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.
Два взрыва прогремели 22 марта 2016 года в аэропорту Брюсселя. Себя взорвали 29-летний Ибрагим эль-Бакрауи и 24-летний Наджим Лаашрауи. Жертвами взрывов в аэропорту стали 14 человек, еще около 100 были ранены.