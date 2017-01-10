Близкие погибших при терактах в Брюсселе и Париже подали иск против Twitter

По его данным, истцы утверждают, что Twitter в нарушение антитеррористического законодательства США наделила террористов ИГ (террористическая группировка, запрещена в России и ряде стран) потенциальной возможностью использовать «уникальное и мощное средство коммуникации», которое помогло им в достижении свои целей.

Согласно информации Belga, жалоба подана в Нью-Йорке деловым партнером Александра Пинкзовского, погибшего вместе с сестрой 22 марта в результате теракта в аэропорту Брюсселя, а также близкими Ноэми Гонсалес, которая скончалась в результате террористической атаки 13 ноября 2015 года в Париже.