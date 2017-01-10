Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Философия slow life: как научиться жить и не спешить
Погибли трое российских чиновников
В поздних родах обвинили семью
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
Фото дня: улицу в Анкаре переименовали в честь Андрея КарловаКарлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки
Наталья Подольская показала идиллию в семье Пресняковых
В поздних родах обвинили семью
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
"Не могу остановиться!": Юлия Меньшова о новом увлечении
СМИ: Елена Ваенга находится в тяжёлом состоянии
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
"Россия беднее, чем три года назад": СМИ оценили политику Путина
СМИ: Киев может уступить РФ ради жизней украинцев
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
14Рождество Христово в городах России
4040 самых красивых снимков 2016 года
10Общероссийская елка в Кремле
22:00 (мск), источник: Om1.ru

Омичей предупреждают о крупной полынье на Иртыше

По версии горожан, она образовалась из-за выбросов ТЭЦ.

Омич в паблике «Видеорегистраторы в Омске» опубликовал видео большой полыньи на Иртыше. Мужчина представился специалистом по лоции и утверждает, что именно в этом месте большая глубина и высокая скорость течения. «Не ходите на лед», — предупреждает пользователь.

Отметим, что полынья образовалась в районе Ленинградского моста. В комментариях пользователи предполагают, что она получилась из-за сбросов горячей воды ТЭЦ-5.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тепло придет в Омск после старого Нового года
Сенат США планирует наказать РФ за действия в Сирии и на Украине
Объем Резервного фонда РФ за 2016 год уменьшился почти в 4 раза
Суд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего ареста
Росстат назвал подорожавшие сильнее всего в 2016 году продукты
Гройсман заверил в надежности транзита газа через Украину
В Москве умер эколог и политик Алексей Яблоков
Близкие погибших при терактах в Париже подали иск против Twitter
Спорт
Ла Лига оспорит в суде увеличение количества команд на ЧМ Представители испанской Ла Лиги не согласны с расширением числа участников чемпионата мира по футболу и хотят добиться отмены этого решения
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
В Петербурге изменят схему вывоза мусора
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком Телеведущая наслаждается всеми прелестями материнства.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь