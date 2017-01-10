Омичей предупреждают о крупной полынье на Иртыше

Омич в паблике «Видеорегистраторы в Омске» опубликовал видео большой полыньи на Иртыше. Мужчина представился специалистом по лоции и утверждает, что именно в этом месте большая глубина и высокая скорость течения. «Не ходите на лед», — предупреждает пользователь.