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19:09 (мск), источник: БЕЛТА

Попавшие в ДТП под Столбцами школьники из Иваново вернутся домой

10 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Попавшие в ДТП под Столбцами школьники из Иваново вернутся домой, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела образования, спорта и туризма Ивановского райисполкома Григорий Сыса.

Источник: БЕЛТА

«Мы связались с главврачом больницы, в которую отвезли детей после аварии. Она сказала, что после осмотра ребят им оказана необходимая помощь. Причин для их госпитализации нет», — сказал Григорий Сыса.

Опубликованы фото с места ДТП маршрутки с детьми, которые ехали в «Зубренок’В маршрутке находились водитель и 15 пассажиров, 6 из них — дети. Была необходима помощь в извлечении пострадавшего человека. Работниками МЧС при помощи гидравлического инструмента из маршрутного такси деблокирован сопровождающий детей педагог.

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Отдел образования райисполкома выделил транспорт для родителей пострадавших школьников. В Столбцы отправились шесть человек — по одному законному представителю от каждого несовершеннолетнего. Взрослых сопровождает психолог из местной гимназии.

«Родители намерены забрать детей домой. Все-таки те побывали в нестандартной ситуации, помимо ушиб и ссадин, наверняка испытали шок. Нужно, чтобы ребята какое-то время побыли под наблюдением», — отметил собеседник.

Как сообщалось, утром 10 января группа школьников из Брестской области по пути в пионерский лагерь «Зубренок» попала в ДТП. Как стало известно, вблизи деревни Залужье Столбцовского района столкнулись два микроавтобуса — Mercedes Benz и маршрутное такси Mercedes Sprinter. В маршрутке находились водитель и 15 пассажиров, 6 из них — дети в возрасте от 11 до 15 лет. Бригадами скорой помощи и оперативным автомобилем Столбцовского РОЧС 10 пострадавших из маршрутного такси с травмами различной степени тяжести были доставлены для осмотра в приемное отделение ближайшего учреждения здравоохранения. У детей диагностированы незначительные травмы в виде ушибов и ссадин. Сопровождавшая их в поездке 33-летняя учительница госпитализирована с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма и травматический шок».

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