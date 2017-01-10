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17:35 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде выделили три участка под строительство храмов

Правительство Нижегородской области выделило три участка в Нижнем Новгороде под строительство храмов. Об этом сообщили в департаменте градостроительного развития территории региона.

Изменения в генплан областного центра были внесены 22 декабря 2016 года. На сегодняшний день три участка переданы Нижегородской епархии и переведены в зону культовых объектов.

Земельный участок в районе дома 5А на улице Вождей Революции площадью 800 квадратных метров предоставлен в безвозмездное пользование на пять лет. Там построят храм в честь святой блаженной Ксении Петербургской.

Земельный участок в районе дома 35Б по Южному шоссе площадью 2 тысячи квадратных метров отдан на десять лет под строительство храма-часовни в честь иконы Божьей Матери «Всецарица». На земельном участке площадью 1 864 квадратных метра в районе дома 7 по улице Ларина, инвестсовет одобрил строительство храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Возводить постройку будут шесть лет.

Ранее первый участок находился в зоне парка, второй — бульвара, а третий — многофункциональной застройки.

Напомним, в начале декабря стало известно, что в Нижнем Новгороде почти 5 тысяч квадратных метров земли бесплатно отдали под храмы.

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