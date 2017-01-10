В Нижнем Новгороде выделили три участка под строительство храмов
Правительство Нижегородской области выделило три участка в Нижнем Новгороде под строительство храмов. Об этом сообщили в департаменте градостроительного развития территории региона.
Правительство Нижегородской области выделило три участка в Нижнем Новгороде под строительство храмов. Об этом сообщили в департаменте градостроительного развития территории региона.
Изменения в генплан областного центра были внесены 22 декабря 2016 года. На сегодняшний день три участка переданы Нижегородской епархии и переведены в зону культовых объектов.
Земельный участок в районе дома 5А на улице Вождей Революции площадью 800 квадратных метров предоставлен в безвозмездное пользование на пять лет. Там построят храм в честь святой блаженной Ксении Петербургской.
Земельный участок в районе дома 35Б по Южному шоссе площадью 2 тысячи квадратных метров отдан на десять лет под строительство
Ранее первый участок находился в зоне парка, второй — бульвара, а третий — многофункциональной застройки.
Напомним, в начале декабря стало известно, что в Нижнем Новгороде почти 5 тысяч квадратных метров земли бесплатно отдали под храмы.