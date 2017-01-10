Снежный «подарок» чиновников довел екатеринбуржцев до больницы
Улицы не удосужились расчистить даже в каникулы.
Улицы не удосужились расчистить даже в каникулы.
Снегопады вынуждают екатеринбургских автоинспекторов круглосуточно мониторить ситуацию на дорогах, которые чистят не ахти как, что оборачивается авариями.
С начала января 2017 года в столице Урала зарегистрировано 543 ДТП, в 11 из них пострадали люди — один человек погиб и 15 травмировались. Во всех случаях отмечены неудовлетворительные дорожные условия — снежный накат, валы, нерасчищенные пешеходные переходы и подходы к ним.
По словам автоинспекторов, особо опасна колея, к примеру, на Белореченской и Посадской ее высота достигает 10 сантиметров. «Причем образовалась она в период новогодних праздничных дней, когда интенсивность движения транспортных средств была минимальной и у коммунальных служб имелась возможность для полноценной расчистки дорог и улиц от снега», — уточнили «Уралинформбюро» в горГИБДД.
В отношении должностных лиц
По результатам проверок будет решаться вопрос об ограничении движения маршрутного транспорта на отдельных участках.