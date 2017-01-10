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18:53 (мск), источник: Sputnik.by

Как новые правила поступления упростят жизнь абитуриентам

Новые правила поступления в вузы и ссузы ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев обсудил с корреспондентом Sputnik и в недавнем прошлом преподавателем БГУ Евгением Казарцевым.

Источник: Sputnik.by

В соответствии с новыми правилами поступления, теперь абитуриенты смогут сдавать по четыре ЦТ и поступать на педагогические специальности по собеседованию. Предусмотрен и ряд других изменений.

«Теперь у абитуриентов появляется возможность маневра между разными специальностями, факультетами, университетами. Будут и еще изменения. Например, выпускники педагогических классов смогут поступать на педагогические специальности по собеседованию», — уточнил Казарцев.

Кроме того, упрощены требования к 9-классникам и 11-классикам для поступления в ссузы. В новых правилах сняты существовавшие ранее ограничения на отметки — не менее четырех баллов в аттестате по русскому и белорусскому языкам. Сейчас отметку в четыре балла необходимо иметь только по профильному предмету.

«Также в Министерстве образования Беларуси не планируют существенно изменять квоты при поступлении. Однако уже известно, что максимальная квота для целевых студентов на медицинских факультетах вырастет до 50%. Следовательно, нецелевикам поступить на бюджет будет сложнее», — добавил Казарцев.

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