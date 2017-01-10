Новые устрашающие картинки появятся на пачках сигарет в ЕАЭС в марте

«17 марта 2017 года на сигаретных пачках в странах Евразийского экономического союза появятся новые страшные картинки. У изготовителей, импортеров или продавцов осталось меньше трех месяцев, чтобы разместить их на упаковках в соответствии с требованиями технического регламента ЕАЭС», — напомнили в ЕЭК.

Техническим регламентом ЕАЭС предусмотрено нанесение на каждую потребительскую упаковку табачной продукции либо на лист-вкладыш предупреждений о вреде табачных изделий. Эскизы предупреждений и параметры нанесения были утверждены 17 марта 2016 года Советом Евразийской экономической комиссии.

«На пачках сигарет будут изображены органы человека, пораженные опасными недугами, которые вызывает курение, и названия заболеваний: от пародонтоза до гангрены и рака, — сообщили в ЕЭК. — При этом предусмотрено использование самого неприятного, по мнению ученых, грязно-коричневого цвета с кодировкой Pantone 448C. Площадь предупреждения должна быть не менее половины площади каждой из основных сторон потребительской упаковки».

Кроме того, в соответствии с техрегламентом запрещено наносить на сигаретные пачки картинки или надписи, которые напоминали бы о чем-то вкусном и полезном: ягодах, фруктах и т. п. «Ведь это приводит, по сути, к обману курильщиков, которые ассоциируют табачное зелье с полезными продуктами, — отметили в ЕЭК. — По аналогичной причине также нельзя указывать и количество никотина, смол, монооксида углерода: потребители не должны думать, что чем меньше содержание вредных веществ, тем безопаснее продукт».

Вместе с тем директор департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Арман Шаккалиев уточнил, что в соответствии с ранее принятым ЕЭК решением и после 17 марта допускаются производство и выпуск на территории союза табачной продукции в старой упаковке. «При условии, что на нее есть документы об оценке соответствия обязательным требованиям, выданные или принятые до вступления в силу табачного техрегламента», — отметил представитель ЕЭК. Возможность выпускать сигареты в прежней упаковке, имея указанные документы, ограничена серединой ноября 2017 года. При этом обращение сигарет с менее пугающими рисунками допускается до полной реализации в стране ЕАЭС, где они были выпущены.