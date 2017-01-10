В Миассе 6 беременных госпитализированы с гриппом

Трехлетняя Лиза заболела после череды бесконечных утренников, считает мама. Ведь новогодний хоровод — настоящий рассадник вирусов. Сосед чихнул, а через несколько дней — полный набор симптомов.

«Горло заболело, кашель. Самолечением не занимаемся лишний раз. К врачу приходим — вот прописали, будем лечиться», — говорит жительница Магнитогорска Ирина Жерикова.

Карантин в Магнитогорских школах ввели еще в конце декабря. На сегодняшний день, по словам врачей, ситуацию удалось стабилизировать.

«На сегодняшний день регистрируется среди детей случаи острых респираторных вирус инфекций, случаев регистрации гриппа среди детей нет», — поясняет Ирина Бухиник, главный врач детской поликлиники № 2 Магнитогорска.

Правда, карантин в школах этого города все же решили продлить до 16 января. И медики не исключают, что каникулы еще затянутся.

В Миассе статистика более тревожная — с гриппом госпитализированы шесть беременных женщин. Правда, врачи успокаивают, что все пациентки уже идут на поправку. Болезнь для них не обернется осложнениями.

«Всего беременных женщин по области у нас госпитализировано меньше ста. Тяжелых среди них нет ни одной. Пациентов на искусственной вентиляции легких среди беременных нет», — отметила Виктория Сахарова, заместитель министра здравоохранения Челябинской области.

По данным областного штаба по гриппу, в этом году от вируса нет летальных исходов. В тяжелом состоянии всего три пациента — два ребенка и один взрослый. Главный совет: не заниматься самолечением и носить с собой медицинскую маску. Инфекция может витать в воздухе вплоть до майских праздников.