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10:15 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре набирают детей на бюджетные места в школу плавания

Заниматься дети будут в трех бассейнах — СК «Южный город» (Волжский район), ФСК «Ипподром-Арена» (пр. Кирова) и СК «Орбита» (ул. Ново-Вокзальная).

Самарская «Школа высшего спортивного мастерства № 5» набирает детей 7−8 лет в отделение плавания. Об этом сообщает сайт Самара.ру. Для зачисления родителям при себе необходимо иметь: медицинскую справку с допуском к занятиям физкультурой и спортом; копию свидетельства о рождении; копию паспорта одного из родителей; фотографии поступающего (3×4, две). Отбор и тестирование будут производиться по мере поступления заявлений.

Заниматься дети будут в трех бассейнах — СК «Южный город» (Волжский район), ФСК «Ипподром-Арена» (пр. Кирова) и СК «Орбита» (ул. Ново-Вокзальная). Количество бюджетных мест — 180. Заявления от желающих принимают в будние дни с 13.00 до 17.00 по адресу: Самара, 9 просека, 5 линия, 13. По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (846) 952−15−86.

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