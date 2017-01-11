В Самаре набирают детей на бюджетные места в школу плавания

Самарская «Школа высшего спортивного мастерства № 5» набирает детей 7−8 лет в отделение плавания. Об этом сообщает сайт Самара.ру. Для зачисления родителям при себе необходимо иметь: медицинскую справку с допуском к занятиям физкультурой и спортом; копию свидетельства о рождении; копию паспорта одного из родителей; фотографии поступающего (3×4, две). Отбор и тестирование будут производиться по мере поступления заявлений.

Заниматься дети будут в трех бассейнах — СК «Южный город» (Волжский район), ФСК «Ипподром-Арена» (пр. Кирова) и СК «Орбита» (ул. Ново-Вокзальная). Количество бюджетных мест — 180. Заявления от желающих принимают в будние дни с 13.00 до 17.00 по адресу: Самара, 9 просека, 5 линия, 13. По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (846) 952−15−86 .