Прогноз погоды на 11 января

Местами ожидается небольшой снег, в отдельных районах гололед. Ветер западный умеренный.

Температура воздуха ночью от 15 до 20 градусов ниже нуля, при прояснениях до тридцати мороза, днем минус 10−15. В Уфе ночью 16−18, днем 10 — 15 градусов со знаком минус. Относительная влажность воздуха 81−89 процентов, атмосферное давление 752 — 755 мм. рт.ст.