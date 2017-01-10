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21:51 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Прогноз погоды на 11 января

Завтра, 11 января, погода в нашей республике будет определяться областью пониженного давления.

Местами ожидается небольшой снег, в отдельных районах гололед. Ветер западный умеренный.

Температура воздуха ночью от 15 до 20 градусов ниже нуля, при прояснениях до тридцати мороза, днем минус 10−15. В Уфе ночью 16−18, днем 10 — 15 градусов со знаком минус. Относительная влажность воздуха 81−89 процентов, атмосферное давление 752 — 755 мм. рт.ст.

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