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20:14 (мск), источник: Nur.kz

Первые амнистированные казахстанцы отправились домой

Казахстанские тюрьмы начинают выпускать заключенных, которые попали под амнистию. Домой уже отправилась первая партия — девять человек. Всего же на свободу планируют выпустить полторы тысячи осужденных, передает КТК.

Больше всего помилованных будет в Караганде, Южном Казахстане и в Алматы.

Андрей Портнов ждет не дождется, когда его дело рассмотрит суд. Формально под амнистию он попадает: статья не тяжкая — угон машины. Сначала Портнова приговорили к ограничению свободы, но из-за несоблюдения правил арестовали на полтора года.

«Тут я отбываю срок уже 8 месяцев. Уже почти 9 месяц идет. Многое понял за это время. Осознал, что так делать нельзя. Скоро освобождение, амнистия. Готовлюсь выйти на волю», — поделился заключенный.

Готовятся и товарищи Портнова по несчастью. Вещи заранее не собирают, говорят, примета плохая, но все мысли уже о свободе.

Александра Плаксина дома ждут жена и дети. После месяцев тюрьмы он обещает бросить пить и вообще вести себя примерно.

«Попал сюда благодаря вот водке, которую больше употреблять не буду. Я оказал сопротивление участковому, и поэтому здесь. По выходу, я надеюсь, что в ближайшее сроки устроюсь на работу», — рассказал заключенный Александр Плаксин.

Подыскать работу таким вот раскаявшимся гражданам обязали социальные службы.

Всего из казахстанских тюрем планируют отпустить около полутора тысяч заключенных. Некоторым придется раскошелиться. По определенным статьям наказание будут заменять штрафом: 200 тысяч тенге за каждый сокращенный год. Пока таких платежеспособных арестантов всего трое.

Общее же количество людей, которых помилуют — 30 тысяч. Полиция уже прекратила более 3 тысяч уголовных дел. Естественно, не тяжких. Еще почти 700 казахстанцев амнистировали во время приговора.

Не исключено, что найдутся и те, кто от помилования вообще откажется. Это осужденные, которым сидеть осталось немного, и они теоретически не исключают свое возвращение в колонию.

В таком случае они надеются воспользоваться амнистией в следующий раз. Больше одного раза государство такого шанса не дает.

Нурсултан Назарбаев в порядке своей законодательной инициативы внес в парламент проект закона «Об амнистии в связи с 25-летием независимости РК». 7 декабря 2016 года законопроект был одобрен депутатами мажилиса.

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