Вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решен
Как заявил Георгий Полтавченко, дальнейшее содержание здания будет осуществляться за счет церкви, при этом Исаакиевский собор сохранит музейные функции.
Как заявил Георгий Полтавченко, дальнейшее содержание здания будет осуществляться за счет церкви, при этом Исаакиевский собор сохранит музейные функции.
«Вопрос решен», — сказал он.
При этом он отметил, что у собора останутся и музейные функции.
По договоренности между патриархом и мною собор сохранит музейно-просветительскую функцию.
Он заверил, что доступ в здание будет обеспечен представителям всех без исключения конфессий.
«Как работал (с точки зрения доступа — прим. ТАСС), так и будет работать», — отметил губернатор.
При этом он уточнил, что собор передается РПЦ в пользование, дальнейшее содержание его будет осуществляться за счет церкви.
По оценкам дирекции
Исаакиевский собор считается одним из лучших кафедральных соборов Европы, построенных в XIX веке, и одним из величайших купольных зданий. В России он уступает по масштабу только храму Христа Спасителя, в Европе — соборам Св. апостола Петра в Риме, Св. апостола Павла в Лондоне и Санта Мария дель Фиоре во Флоренции.
О соборе
Ежегодно Исаакиевский собор посещают более 3 млн туристов, это один из самых популярных туристических объектов Петербурга.
В советские годы собор использовался как музей. Богослужения в нем были прекращены с 1928 года и были восстановлены лишь в 1990 году. Более 20 лет здание используется совместно музеем и церковью, причем, по информации прихода Исаакиевского собора, в последние месяцы службы в храме совершаются каждый день, утром и вечером.
В Рождество 2016 года впервые за 88 лет прошел крестный ход.
Здание собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Летом 2015 года