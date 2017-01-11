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10:21 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Дубай, Гоа и Сочи стали самыми популярными у нижегородцев в праздники

Более 120 вылетов было совершено из аэропорта Стригино в новогодние каникулы, сообщает пресс-служба аэропорта Стригино.

Общий пассажирский трафик воздушных ворот в новогодние праздники превысил 16,5 тысяч человек. Более 15,7 тысяч человек воспользовались внутрироссийскими линиями, и 983 пассажира — международными. Наиболее популярными направлениями у нижегородцев стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Самара и Симферополь, а также Дубай и Гоа.

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