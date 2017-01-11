Дубай, Гоа и Сочи стали самыми популярными у нижегородцев в праздники
Более 120 вылетов было совершено из аэропорта Стригино в новогодние каникулы, сообщает
Более 120 вылетов было совершено из аэропорта Стригино в новогодние каникулы, сообщает
Общий пассажирский трафик воздушных ворот в новогодние праздники превысил 16,5 тысяч человек. Более 15,7 тысяч человек воспользовались внутрироссийскими линиями, и 983 пассажира — международными. Наиболее популярными направлениями у нижегородцев стали Москва,