Дубай, Гоа и Сочи стали самыми популярными у нижегородцев в праздники

Общий пассажирский трафик воздушных ворот в новогодние праздники превысил 16,5 тысяч человек. Более 15,7 тысяч человек воспользовались внутрироссийскими линиями, и 983 пассажира — международными. Наиболее популярными направлениями у нижегородцев стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Самара и Симферополь, а также Дубай и Гоа.