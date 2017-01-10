В среду по всей территории страны вступает в силу желтый код метеоопасности
В среду в республике пасмурно, ночью небольшой снег, а днем практически по всей территории страны вступает в силу желтый код метеоопасности в связи со снегопадами.
В среду в республике пасмурно, ночью небольшой снег, а днем практически по всей территории страны вступает в силу желтый код метеоопасности в связи со снегопадами.
Высота снежного покрова будет достигать 10 сантиметров. На дорогах гололедица. Ветер
В Бричанах и Сороках — минус десять, в Бельцах и Оргееве — девять градусов мороза. Минус восемь будет в Кишиневе, Тирасполе и Леове. В Комрате и Кагуле — минус семь.
В ближайшее время будет