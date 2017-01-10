В среду по всей территории страны вступает в силу желтый код метеоопасности

Высота снежного покрова будет достигать 10 сантиметров. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, слабый до умеренного.

В Бричанах и Сороках — минус десять, в Бельцах и Оргееве — девять градусов мороза. Минус восемь будет в Кишиневе, Тирасполе и Леове. В Комрате и Кагуле — минус семь.