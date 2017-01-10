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23:27 (мск), источник: Publika.md

В среду по всей территории страны вступает в силу желтый код метеоопасности

В среду в республике пасмурно, ночью небольшой снег, а днем практически по всей территории страны вступает в силу желтый код метеоопасности в связи со снегопадами.

Источник: Publika.md

Высота снежного покрова будет достигать 10 сантиметров. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, слабый до умеренного.

В Бричанах и Сороках — минус десять, в Бельцах и Оргееве — девять градусов мороза. Минус восемь будет в Кишиневе, Тирасполе и Леове. В Комрате и Кагуле — минус семь.

В ближайшее время будет по-прежнему морозно. В столице днем термометры покажут минус семь, ночью — одиннадцать градусов мороза.

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