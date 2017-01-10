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21:53 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В Москве умер эколог и политик Алексей Яблоков

Лидер фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко», известный эколог, общественный и политический деятель Алексей Яблоков скончался в возрасте 83 лет.

Источник: РИА "Новости"

«Алексей Яблоков умер после продолжительной болезни», — сказал Интерфаксу пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев.

Яблоков родился в 1933 году в Москве. Он был доктором биологических наук, профессором, членом-корреспондентом Российской академии наук с 1984 года.

Ученый стал основателем и сопредседателем «Гринпис СССР» в 1988 году. На следующий год был избран народным депутатом СССР, был зампредом комитета по экологии Верховного совета СССР.

После распада Советского Союза занимал различные посты в государственной власти, в том числе советника президента Бориса Ельцина по экологии. С 1998 года был членом экологического консультативного совета при мэре Москвы Юрии Лужкове.

В июне 2005 года Яблоков стал председателем партии зеленых, которая позже влилась в партию «Яблоко». До 2008 года Яблоков был заместителем председателя партии, после этого входил в политический комитет «Яблока».

На выборах в Госдуму в 2011 году Яблоков входил в первую тройку предвыборного списка «Яблока» вместе с Григорием Явлинским и Сергеем Митрохиным.

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