В Москве умер эколог и политик Алексей Яблоков
Лидер фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко», известный эколог, общественный и политический деятель Алексей Яблоков скончался в возрасте 83 лет.
Лидер фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко», известный эколог, общественный и политический деятель Алексей Яблоков скончался в возрасте 83 лет.
«Алексей Яблоков умер после продолжительной болезни», — сказал Интерфаксу
Яблоков родился в 1933 году в Москве. Он был доктором биологических наук, профессором,
Ученый стал основателем и сопредседателем «Гринпис СССР» в 1988 году. На следующий год был избран народным депутатом СССР, был зампредом комитета по экологии Верховного совета СССР.
После распада Советского Союза занимал различные посты в государственной власти, в том числе советника президента Бориса Ельцина по экологии. С 1998 года был членом экологического консультативного совета при мэре Москвы Юрии Лужкове.
В июне 2005 года Яблоков стал председателем партии зеленых, которая позже влилась в партию «Яблоко». До 2008 года Яблоков был заместителем председателя партии, после этого входил в политический комитет «Яблока».
На выборах в Госдуму в 2011 году Яблоков входил в первую тройку предвыборного списка «Яблока» вместе с Григорием Явлинским и Сергеем Митрохиным.