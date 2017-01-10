Власти КНР запретили игру Pokemon Go из-за угрозы для безопасности общества

Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на китайского медиа регулятора.

По словам регулятора, риски включают в себя «угрозу безопасности географической информации, а также транспортной и личной безопасности потребителей».

Pokemon Go — многопользовательская игра, целью которой является поиск, отлов и обучение персонажей, именуемых покемонами. В игру внедрены элементы дополненной реальности. Цифровой и реальный миры в Pokemon Go соединяются, поскольку картинка, отображаемая на экране смартфона, проецируется на объекты из реального мира.

По разным оценкам, число ежедневных пользователей игры может превышать 20 млн человек. Согласно докладу компании Sensor Tower, специализирующейся на анализе рынка мобильных приложений, с момента выпуска Pokemon Go была установлена более 75 млн раз на платформах от Apple и Google во всем мире.