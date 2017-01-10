Сенатор Нью-Гемпшира предложил запретить продажу российской водки на территории штата

Отмечается, что инициатива Вудберна предполагает создание специальной комиссии. Она в свою очередь сможет не только запретить продажу российской водки, но и рассмотрит отказ пенсионного фонда штата от инвестиций в связанные с Россией активы.

По данным агентства, подобное предложение было выдвинуто Вудберном в ответ на кибератаки, к которым якобы причастна Москва.