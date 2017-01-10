Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Украина решила заплатить за дружбу с США
Реакция Кремля на отмену виз Белоруссией для граждан 80 стран
Дмитрий Дюжев впервые показал подросшего сына
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком
Дмитрий Дюжев впервые показал подросшего сына
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
"Не могу остановиться!": Юлия Меньшова о новом увлечении
СМИ: Елена Ваенга находится в тяжёлом состоянии
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
"Россия беднее, чем три года назад": СМИ оценили политику Путина
СМИ: Киев может уступить РФ ради жизней украинцев
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
4040 самых красивых снимков 2016 года
1135-летие герцогини Кембриджской
10«Мин нет»
25События года в фотографиях
23:31 (мск), источник: Газета.Ру

Сенатор Нью-Гемпшира предложил запретить продажу российской водки на территории штата

Лидер демократического меньшинства в сенате штата Нью-Гемпшир Джефф Вудберн выступил с предложением о создании законопроекта, который предусматривает запрет на продажу в магазинах штата российской водки, сообщает Associated Press.

Источник: AP 2016

Отмечается, что инициатива Вудберна предполагает создание специальной комиссии. Она в свою очередь сможет не только запретить продажу российской водки, но и рассмотрит отказ пенсионного фонда штата от инвестиций в связанные с Россией активы.

По данным агентства, подобное предложение было выдвинуто Вудберном в ответ на кибератаки, к которым якобы причастна Москва.

Комментарии
2
Петрова Оксана
каков подлец ? такого янки ему не простят !
ОтветитьСсылкаПожаловаться
vesta
Погорячился )))))...Народ повалит на улицы ))).Пьют они - русский не догонит )))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Сенате США представили закон о санкциях в отношении РФ
Объем Резервного фонда РФ за 2016 год уменьшился почти в 4 раза
Суд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего ареста
Росстат назвал подорожавшие сильнее всего в 2016 году продукты
Гройсман заверил в надежности транзита газа через Украину
В Москве умер эколог и политик Алексей Яблоков
ЕС может ограничить доступ мессенджеров к данным пользователей
Спорт
Ренессанс России на катке, в желобе и прыжках 2017 год начался для наших представителей в зимних видах спорта весьма успешно
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Как хранить новогодние украшения: 14 новых идей
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком Телеведущая наслаждается всеми прелестями материнства.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь