Сенатор Нью-Гемпшира предложил запретить продажу российской водки на территории штата
Лидер демократического меньшинства в сенате штата
Лидер демократического меньшинства в сенате штата
Отмечается, что инициатива Вудберна предполагает создание специальной комиссии. Она в свою очередь сможет не только запретить продажу российской водки, но и рассмотрит отказ пенсионного фонда штата от инвестиций в связанные с Россией активы.
По данным агентства, подобное предложение было выдвинуто Вудберном в ответ на кибератаки, к которым якобы причастна Москва.