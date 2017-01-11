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00:04 (мск), источник: РБК - Украина

В Одессе мужчина нашел в шаурме окурок

В Одессе мужчина купил шаурму, но его ждала неприятная находка. Как сообщает «Взгляд из Одессы», в фаст-фуде оказался окурок от сигареты.

Приобрел шаурму местный житель на пересечении улиц Болгарской и Степовой и, разрезав ее дома, нашел в блюде необычный ингредиент — окурок.

В соцсетях шутят, что это рыбная шаурма, с бычками. Другие отмечают, что продавец не экономил и не пожадничал кинуть окурок от Parliament.

Как ранее сообщалось, в одном из супермаркетов Киева продают крашенные апельсины.

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