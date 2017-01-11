В Одессе мужчина нашел в шаурме окурок

Приобрел шаурму местный житель на пересечении улиц Болгарской и Степовой и, разрезав ее дома, нашел в блюде необычный ингредиент — окурок.

В соцсетях шутят, что это рыбная шаурма, с бычками. Другие отмечают, что продавец не экономил и не пожадничал кинуть окурок от Parliament.

Как ранее сообщалось, в одном из супермаркетов Киева продают крашенные апельсины.