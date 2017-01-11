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07:03 (мск), источник: Noi.md

Умер последний наследник Османской Империи

44-й глава дома Османов, Осман Баязид Османоглу (Osman Bayezid Osmanoğlu), покинул мир живых 6 января в Нью-Йорке в возрасте 92 лет. Он — второй сын внука султана Абдул-Меджида I (Abdülmecid I), Ибрагим Тевфика (Ibrahim Tevfik), от его четвертой жены Хадис Садий Ханим (Hadice Sadiye Hanım).

Источник: Noi.md

Если бы в Турции восстановили монархию Оттоманской династии, он бы короновался как Великий Султан Баязид III.

Осман Баязид — первый член дома, родившийся в изгнании, и первый глава династии, родившийся после расформирования Империи. После того, как его родители разошлись, его отец умер в 1931, а мать вышла замуж за гражданина США. В 1941 году будущий наследник престола переехал в США со своей матерью, старшим братом и двумя единокровными братьями.

Осман Баязид Османоглу никогда не был женат и не имел детей. 23 сентября 2009 года, со смертью Эртугрула Османа (Ertuğrul Osman), он стал официальным главой дома Османов.

Теперь же хозяином величественного наследия Оттоманов стал 86-ти летний Дюндар Османоглу (Dündar Aliosman).

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