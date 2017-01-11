Умер последний наследник Османской Империи

Если бы в Турции восстановили монархию Оттоманской династии, он бы короновался как Великий Султан Баязид III.

Осман Баязид — первый член дома, родившийся в изгнании, и первый глава династии, родившийся после расформирования Империи. После того, как его родители разошлись, его отец умер в 1931, а мать вышла замуж за гражданина США. В 1941 году будущий наследник престола переехал в США со своей матерью, старшим братом и двумя единокровными братьями.

Осман Баязид Османоглу никогда не был женат и не имел детей. 23 сентября 2009 года, со смертью Эртугрула Османа (Ertuğrul Osman), он стал официальным главой дома Османов.

Теперь же хозяином величественного наследия Оттоманов стал 86-ти летний Дюндар Османоглу (Dündar Aliosman).