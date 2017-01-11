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07:00 (мск), источник: БЕЛТА

Пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран начнет действовать в Беларуси ровно через месяц

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран начнет действовать в Беларуси ровно через месяц. Указ Президента Беларуси № 8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале 11 января, сообщает БЕЛТА.

Учитывая, что указ вступает в силу через месяц после официального опубликования, уже в середине февраля граждане восьми десятков государств смогут воспользоваться преимуществами нововведения. Как сообщалось, документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска через Государственную границу Национальный аэропорт Минск.

О подробностях и условиях реализации указа на брифинге в пресс-центре БЕЛТА 10 января рассказали представители МИД, Госпогранкомитета, МВД, Министерства спорта и туризма, Национального агентства инвестиций и приватизации.

Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства.

В первую очередь, это благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнеры Беларуси, государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан. Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии.

Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут.

Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро, действующий в Беларуси.

Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из Национального аэропорта Минск в течение 5 дней с даты въезда.

Устанавливаемый порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется).

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