Новое общежитие на 134 койко-места появится у студентов-медиков из Владивостока
5-этажное здание построят возле главного корпуса ТГМУ.
5-этажное здание построят возле главного корпуса ТГМУ.
Владивосток, 11 января, PrimaMedia.
Новое общежитие на 134
В настоящее время ТГМУ объявило конкурс на выполнение работ по
Согласно техническому заданию, размещенному на сайте госзакупок, общая площадь 5-этажного здания составит более 2,7 тысяч кв.метров. В нем необходимо предусмотреть 67 комнат, на двух человек каждая. На этажах разместятся комнаты самостоятельных занятий и хозяйственные помещения.
Начальная цена контракта на проектирование объекта составляет 8,1 млн рублей.