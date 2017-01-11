Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Коммунальщиков оштрафуют за ошибки в квитанциях
Президент США прямо угрожал Путину во время личной встречи
Откровенная фотография Деми Мур, которая произвела фурор в 90-х
Младший сын Жасмин поразил сходством с мамой
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Фото дня: улицу в Анкаре переименовали в честь Андрея КарловаКарлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком
Дмитрий Дюжев впервые показал подросшего сына
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
"Не могу остановиться!": Юлия Меньшова о новом увлечении
СМИ: Елена Ваенга находится в тяжёлом состоянии
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
"Россия беднее, чем три года назад": СМИ оценили политику Путина
СМИ: Киев может уступить РФ ради жизней украинцев
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
10«Мин нет»
1135-летие герцогини Кембриджской
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
25События года в фотографиях
03:27 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Новое общежитие на 134 койко-места появится у студентов-медиков из Владивостока

5-этажное здание построят возле главного корпуса ТГМУ.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 11 января, PrimaMedia.

Новое общежитие на 134 койко-места появится у студентов Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ). Здание планируют возвести возле главного корпуса университета во Владивостоке, сообщает РИА PrimaMedia.

В настоящее время ТГМУ объявило конкурс на выполнение работ по архитектурно-строительному проектированию. От исполнителя контракта потребуется предоставить проектную и рабочую документацию по объекту.

Согласно техническому заданию, размещенному на сайте госзакупок, общая площадь 5-этажного здания составит более 2,7 тысяч кв.метров. В нем необходимо предусмотреть 67 комнат, на двух человек каждая. На этажах разместятся комнаты самостоятельных занятий и хозяйственные помещения.

Начальная цена контракта на проектирование объекта составляет 8,1 млн рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Бизнес Приморья в 2016 году: успехи и неудачи
В Сенате США представили закон о санкциях в отношении РФ
CNN: российская разведка собирала компромат на Трампа
Россияне перешли на овощную диету
Лукашенко: только союзы равноправных стран способны выжить
Стрелок из Чарлстона приговорен к смертной казни
19 стран призвали лишить Россию всех турниров
ЕС может ограничить доступ мессенджеров к данным пользователей
Спорт
Ренессанс России на катке, в желобе и прыжках 2017 год начался для наших представителей в зимних видах спорта весьма успешно
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Как превратить минусы вашей квартиры в плюсы
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Коммунальщиков оштрафуют за ошибки в квитанциях
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком Телеведущая наслаждается всеми прелестями материнства.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь