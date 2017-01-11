Новое общежитие на 134 койко-места появится у студентов-медиков из Владивостока

Владивосток, 11 января, PrimaMedia.

Новое общежитие на 134 койко-места появится у студентов Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ). Здание планируют возвести возле главного корпуса университета во Владивостоке, сообщает РИА PrimaMedia.

В настоящее время ТГМУ объявило конкурс на выполнение работ по архитектурно-строительному проектированию. От исполнителя контракта потребуется предоставить проектную и рабочую документацию по объекту.

Согласно техническому заданию, размещенному на сайте госзакупок, общая площадь 5-этажного здания составит более 2,7 тысяч кв.метров. В нем необходимо предусмотреть 67 комнат, на двух человек каждая. На этажах разместятся комнаты самостоятельных занятий и хозяйственные помещения.

Начальная цена контракта на проектирование объекта составляет 8,1 млн рублей.