Ди Каприо ждут во Владивостоке осенью
В начавшийся 1 января Год экологии чиновники рассчитывают привлечь внимание общества к природоохране с помощью звёзд кино, эстрады и ТВ. Об этом пишет ИА Дейта.
В начавшийся 1 января Год экологии чиновники рассчитывают привлечь внимание общества к природоохране с помощью звёзд кино, эстрады и ТВ. Об этом пишет ИА Дейта.
Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, на Петербургский международный и Восточный экономические форумы уже пригласили Леонардо Ди Каприо.
К субботникам и посадке деревьев в Минприроды рассчитывают привлечь Николая Дроздова и Владимира Познера, Олега Газманова и Илью Лагутенко.
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В прошлом Восточный экономический форум во Владивостоке посещали Стивен Сигал и Памелла Андерсон.