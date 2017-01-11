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03:32 (мск), источник: ДЕЙТА

Ди Каприо ждут во Владивостоке осенью

В начавшийся 1 января Год экологии чиновники рассчитывают привлечь внимание общества к природоохране с помощью звёзд кино, эстрады и ТВ. Об этом пишет ИА Дейта.

Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, на Петербургский международный и Восточный экономические форумы уже пригласили Леонардо Ди Каприо.

К субботникам и посадке деревьев в Минприроды рассчитывают привлечь Николая Дроздова и Владимира Познера, Олега Газманова и Илью Лагутенко.

В пресс-службе уточнили, что Ди Каприо уже сообщил, что «не исключает возможности» своего участия в мероприятиях. ПМЭФ в этом году запланирован на июнь, ВЭФ — на начало сентября. Как писало ИА Дейта, Минприроды уже приглашало Ди Каприо на ВЭФ-2016, однако актёр не смог приехать.

В прошлом Восточный экономический форум во Владивостоке посещали Стивен Сигал и Памелла Андерсон.

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