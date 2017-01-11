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03:33 (мск), источник: Губерния онлайн

Канализационными водами затопило стадион в Хабаровском районе

Причиной аварии стала прогнившая труба.

Стадион села Некрасовка Хабаровского района затопило канализационными стоками, сообщает портал «Губерния». Видеороликом с замерзшими желтыми лужами поделилась местная жительница.

«Это канализационные воды, которые наплывают на стадион. Так оно разливается и направляется в сторону Некрасовских озер», — говорит автор видео.

В сельской администрации отметили, что авария произошла еще перед Новым годом и была устранена, но канализационным сетям требуется серьезный ремонт.

«Под стадионом проходит напорная канализационная труба, и перед Новым голом произошла авария. Аварию коммунальщики устранили, но поняли, что труба гнилая. Будут делать капитальный ремонт. На сегодняшний день они должны были лед этот убрать, авария устранена, ничего там сейчас не бежит», — сказал глава села Некрасовка Роман Коваленко.

По его словам, ремонтом трубы занимается МУП «Осиновореченское». Завершить работы планируется к конце этого месяца.

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