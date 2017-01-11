Рассмотрение дела охранников Пушкарева во Владивостоке затягивается
Заседание отложено на неопределенный срок.
Заседание отложено на неопределенный срок.
Судебное заседание по делу охранников Андрея Пушкарева, назначенное на 16 часов 11 января во Фрунзенском суде Владивостока, отложено —
Напомним, данное дело было возбуждено после поступления в полицию заявления от корреспондента программы «Честный детектив» Павла Брыкина о том, что на него якобы напали двое мужчин около здания приморского УФСБ во Владивостоке. Судмедэкспертиза была проведена через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах; врач нашел у потерпевшего только 1−3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см) горизонтальный синяк на левом колене.
В судебном слушании дела по ряду причин был назначен 1,5-месячный перерыв, заседание 11 января должно было стать первым после него.
На момент написания данного материала на официальном сайте Фрунзенского суда Владивостока информация о том, что заседание отложено, отсутствует.