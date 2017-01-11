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03:10 (мск), источник: VLADNEWS

Рассмотрение дела охранников Пушкарева во Владивостоке затягивается

Заседание отложено на неопределенный срок.

Источник: AP 2016

Судебное заседание по делу охранников Андрея Пушкарева, назначенное на 16 часов 11 января во Фрунзенском суде Владивостока, отложено — из-за болезни судьи, сообщает корреспондент РИА VladNews. Как рассказали в пресс-службе суда, дату и время следующего судебного заседания назначит сам судья позже. Сроки неизвестны.

Напомним, данное дело было возбуждено после поступления в полицию заявления от корреспондента программы «Честный детектив» Павла Брыкина о том, что на него якобы напали двое мужчин около здания приморского УФСБ во Владивостоке. Судмедэкспертиза была проведена через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах; врач нашел у потерпевшего только 1−3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см) горизонтальный синяк на левом колене.

В судебном слушании дела по ряду причин был назначен 1,5-месячный перерыв, заседание 11 января должно было стать первым после него.

На момент написания данного материала на официальном сайте Фрунзенского суда Владивостока информация о том, что заседание отложено, отсутствует.

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