Три остановки в Красноярске получили новые названия

В Красноярске несколько остановок общественного транспорта получили новые названия. Постановление подписано во вторник, 10 января, главой города Эдхамом Акбулатовым.

Наименование «Библиотека имени К. Г. Паустовского» присвоена новой остановке на ул. Водянникова в микрорайоне Покровском в районе домов № 2 и 2а. Новое название теперь будет у остановки «Ладо Кецховели» в Октябрьском районе Красноярска. Она будет носит название «Спорткомплекс “Сибиряк”». Также изменения коснулись и остановочного пункта «АЛПИ Енисей» по улице 60 лет Октября — его переименовали в остановку «Афонтово».

Департаменту транспорта предписано внести новые наименования в схему городских маршрутов.

Ранее сообщалось, что остановку «Госуниверситет» на пр. Свободном переименовали в «Сибирский федеральный университет». Пункт «Мясокомбинат-1» на ул. Калинина переименовали в «Платформу «Мясокомбинат», а остановку «Мясокомбинат-2» — в «Жилой комплекс «Глобус».