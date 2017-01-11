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03:52 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Спасавший детей на пожаре во Владивостоке: Все просто стояли и снимали на телефоны

Алексей Пузанов уже получил от руководства именные часы за спасение детей и будет представлен к государственной награде.

Владивосток, 11 января, PrimaMedia.

Спасшего во время новогодних выходных с пожара шестерых детей и воспитательницу приморского «мужика», как его называли комментаторы во всемирной сети, журналисты искали на протяжении последних двух недель. Как стало известно от пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, им оказался прапорщик Алексей Пузанов, рядовой сотрудник управления, передает РИА PrimaMedia. Теперь вся история дополнилась рассказом ее непосредственного участника.

«4 января 2017 года около 15.00, находясь на выходном дне, прапорщик Пузанов, проезжая на личном автомобиле по улице Третьей Шоссейной, увидел клубы черного дыма из окна одного из домов. Недолго думая, Алексей развернул машину и направился в проулок к полыхавшему строению. Из окна второго этажа взывала о помощи молодая женщина. Столпившиеся зеваки снимали происходящее на телефоны. Никто даже и не думал бороться с огнем», — передает историю пресс-служба.

Позже выяснилось, что в этом доме располагался частный детский сад, в котором на тот момент находилось шестеро воспитанников. Причем, самому старшему из них не было и двух лет. Воспитательница по очереди скидывала детей на руки Алексею — их прапорщик передавал столпившимся позади людям.

«Все происходило настолько быстро, что раздумывать было некогда. В памяти зафиксировались лишь какие-то отдельные мгновения. Дети все были маленькие, легко одетые, чумазые от копоти. Но никто из них не плакал — даже не успели испугаться», — поведал сам Пузанов.

После того как дети оказались в безопасности, Алексей вместе с братом, оказавшимся неподалеку, по подставленной лестнице вытащили из окна терявшую сознание от дыма воспитательницу. Чтобы убедиться, что в здании больше никого нет, Алексей еще раз поднялся на второй этаж. Едва он покинул помещение — рухнула крыша.

Легко одетые дети и воспитательница дожидались приезда медиков в машине их спасителя. После того, как часть детей забрали родители, а остальные были размещены у соседей, Алексей уехал.

«9 января на торжественном собрании начальник Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю генерал-лейтенант Н. Гусев поблагодарил А. Пузанова за самоотверженный поступок и вручил в подарок именные часы. Как подчеркнул руководитель ведомства, военнослужащий будет представлен к государственной награде — медали «За спасение погибавших», — сообщил представитель пресс-службы погрануправления.

Напомним, серьезный пожар в частном детском саду, который располагался в районе Угольной, едва не стоил жизни маленьким детям и воспитательнице. 4 января 2017 года в 15.21 на пульт пожарной охраны города Владивосток поступило сообщение о возгорании частного двухэтажного коттеджа. Немедленно на место пожара были направлены расчеты огнеборцев. В 15.23 на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты. Однако к этому времени, едкий дым шел из окон второго этажа, перекрыв выход наружу и если бы не случайный прохожий, чье имя сначала было неизвестно, то происшествие могло иметь трагический исход.

Пятый мэр Владивостока Владимир Николаев назвал Алексея Пузанова, спасшего детей от огня, достойным звания героя и выделил из средств фонда VVN премию для приморца, и помощь пострадавшим от пожара.

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