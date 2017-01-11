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07:03 (мск), источник: АиФ Челябинск

Днём в Челябинске 11 января синоптики обещают -12 градусов

Возможен небольшой снег.

Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха днём в Челябинске составит -12 градусов, сообщают в городском гидрометцентре.

Сегодня, 11 января, в городе будет облачно с прояснением, местами возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью -20,-22, днём -12,-14 градусов. Ветер юго-западный, западный 3−8 м/с.

Сегодня по народному календарю — Рождественские святки. Этот день считался удачным для гаданий. Об этом дне в народе рассказывали великое множество страшных историй.

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