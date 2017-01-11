Пособия и выплаты для жителей Красноярского края повысили на 5,3%

С 1 января 2017 года проиндексировали ежемесячные денежные выплаты на 5,3%. Увеличение размера пособий предусмотрено краевым законодательством.

Изменения касаются ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц, больше будут получать родители и вдовы погибших военнослужащих и пенсионеры без льготного статуса. Всего ежемесячные денежные выплаты в крае получают более 500 тысяч человек.

Также, по информации правительства Красноярского края, проиндексированы ежемесячные пособия и единовременные выплаты, направленные на поддержку семей с детьми. С января 2017 размер краевого материнского капитала с учетом индексации составил 131 806 рублей. (В 2016 году выплата составляла 125 тысяч рублей). Напомним, его получают семьи при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей. Единовременное пособие при рождении в семье одновременно двух и более детей — 50 000 рублей на каждого ребенка. (44 550 рублей — в 2016 году). Ежемесячное пособие, которое предоставляется многодетным родителям, одиноким матерям и родителям-инвалидам — 412 рублей на каждого ребенка. Пособия выплачиваются с учетом районного коэффициента.

Индексация выплат, которые различные категории граждан получают за счёт средств федерального бюджета, планируется в феврале 2017 года.