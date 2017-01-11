Генконсул США во Владивостоке искупался в проруби

Владивосток, 11 января, PrimaMedia.

Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс приобщился к русской зимней традиции — купанию в проруби на православное Рождество. Как сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на официальные страницы генконсульства в соцсетях, ему даже понравилось.

— Я собираюсь сделать это. Русские это делают, и это делает их сильнее. Так что, вот мы здесь, сейчас православное Рождество, и давайте-ка проверим, каково оно, — обратился Кийс к подписчикам.

Генконсул провел в воде около 30 секунд. Он честно погрузился в прорубь и умывался морской водой. Зрители за кадром поздравили его с легким паром.