Сергей Шнуров посвятил стихи «Боярышнику», от которого погибли десятки жителей Иркутска
Лидер группы «Ленинград» выложил видео в Instagram.
Лидер группы «Ленинград» выложил видео в Instagram.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихи «Боярышнику», который стал причиной гибели десятков жителей Иркутска. Музыкант опубликовал видео, содержащее нецензурную брань, в своем аккаунте в Instagram. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Ранее известный российский музыкант Вася Обломов написал музыкальную композицию про парфюмерное средство «Боярышник». Исполнитель разместил видеоклип на песню на своем
Напомним, отравление суррогатным алкоголем стало самым трагичным событием в Иркутске в 2016 году и о многом заставило задуматься не только местные органы власти, но и федеральные. Ситуация вызвала грандиозный скандал в декабре и вышла на международный уровень. Массовое отравление людей непищевой спиртосодержащей жидкостью прокомментировал президент России Владимир Путин на итоговой
С первых дней правоохранители изымали образцы жидкости, которую употребляли пострадавшие, направляли их на исследование в
Сразу после
Было установлено, что с мая 2016 года в региональное Управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн «Боярышник».
«Лужнов, как полагает следствие, не предпринял необходимые меры по проверке указанных в обращении фактов», — говорилось в сообщении
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области обнародовало заявление о том, что неоднократно информировало органы госвласти, а также органы местного самоуправления с целью введения мер для борьбы с алкоголизмом. Ведомство направило 35
27 декабря прошлого года Главным следственным управлением СК России было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).