Жительница Дивногорска засудила УК из-за течи в крыше

Жительница Дивногорска отсудила у управляющей компании более 118 тыс. рублей за затопленную квартиру. Коммунальщики не сделали вовремя ремонт крыши, поэтому жилье истицы залили талые воды. Материалы дела опубликованы на официальном сайте краевого суда.

Инцидент произошел весной 2016 года. В доме по ул. Набережной с крыши здания потекла вода и затопила квартиру. От растаявшего снега были повреждены стены, потолок и пол в зале, детской комнате, коридоре и на кухне. Причиной потопа стала течь кровли.

«Суд определил, что управляющая организация не выполнила надлежащим образом обязанность по содержанию и ремонту крыши. И поэтому течь кровли при таянии снега послужила причиной затопление квартиры жильца», — говорится в материалах дела.

В октябре 2016 года суд постановил взыскать в пользу истицы компенсацию в размере 118,5 тыс. рублей. Представитель УК подал апелляционную жалобу, требуя пересмотреть дело. Но суд оставил решение без изменений.