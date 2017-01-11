Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Европа потребовала от Украины заплатить России все долги
Стало известно, как изменится курс доллара в ближайшее время
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
Фото дня: улицу в Анкаре переименовали в честь Андрея КарловаКарлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки
Старшая сестра — это диагноз
Младший сын Жасмин поразил сходством с мамой
20-летний парень объявил себя беременным
ДТП с россиянами: дети выжили, их родители погибли
"Не могу остановиться!": Юлия Меньшова о новом увлечении
СМИ: Елена Ваенга находится в тяжёлом состоянии
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
"Россия беднее, чем три года назад": СМИ оценили политику Путина
СМИ: Киев может уступить РФ ради жизней украинцев
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
10«Мин нет»
10Общероссийская елка в Кремле
14Зима в Северном полушарии
9Стрельба в стамбульском клубе
05:42 (мск), источник: Вести Приморье

Лисы Русского острова не боятся людей и любят фотографироваться

Лисы Русского острова уже стали одной из местных достопримечательностей. Встретить обитателей дикой природы практически в черте города владивостокцам уже не в новинку. Хищники выходят к людям в любой части острова и смело просят лакомства.

Источник: Вести Приморье

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Vl.ru, для жителей Русского острова встретить лису — уже обычное дело. Они появляются в бухте Ахлестышева, на мысе Тобизина, в районах поселка Подножье, Канала, бухты Новик. Смело перебегают оживленную дорогу и сидят на обочинах. Хитрые лисички забывают о безопасности и подходят к машинам в надежде получить какое-нибудь лакомство от проезжающих мимо людей. Туристы в свою очередь снимают на телефоны, фотоаппараты, видеокамеры этих милых животных и подкармливают их. Но делать это лучше вдали от дороги, например, в «Деревне для лис», где оборудованы кормушки.

Особенно лисам нравится свежая рыба и сосиски. Лисички достаточно любопытные и не боятся поближе подойти к людям, но стараются быть аккуратными — как только возьмут еду, сразу отбегают назад. Примечательно, что из остатков угощения они делают запасы — вырывают в снегу или земле небольшие ямки и закапывают в них корм.

И хотя встретить лису можно в любое время, охотнее она выходит к людям с наступлением темноты. Но из-за этого фотографам нужно быть особенно аккуратными, чтобы не травмировать животных вспышками. «Фотографу нужно понимать, что лиса хоть и небольшой, но тоже хищник. Если проявлять излишнюю настойчивость, то она может принять это за агрессию. В этом случае она может сбежать, а может начать защищать свою территорию — напасть и укусить. Так что на всякий случай нужно не забывать о собственной безопасности», — рассказывает владелица зоопарка «Садгород» Екатерина Зотова. Она рекомендует фотографам-любителям соблюдать дистанцию во время съемки хищника и избегать зрительного контакта — чтобы не провоцировать его на агрессию.

По данным Государственной ветеринарной инспекции Приморского края, во Владивостоке не зафиксированы случаи заражения бешенством от лисиц. Однако эти животные являются основным природным источником и распространителем этого заболевания, лечение которого при проявлении первых признаков не разработано. Так что кормить их с рук небезопасно.

Лисы способны прокормить себя и самостоятельно. Они питаются мелкими грызунами, утками, фазанами, зайцами, дикими голубями, насекомыми, различной падалью и лесными ягодами, фруктами. Иногда охотятся парами на более крупных животных: на барсуков, енотов, диких коз. «Человеческая» еда животным может только навредить. Щедрые горожане иногда отдают сосиски и гамбургеры вместе с упаковкой, убрать ее лиса самостоятельно не может, а наевшись таких «деликатесов», может заболеть и погибнуть.

Памятка по кормлению лис:

Лис можно кормить: сырым мясом без мелких или дробленых костей; колбасой и сосисками без красителей и консервантов; серым хлебом; овощами — тертой морковью в смеси с кормами животного происхождения; свежей рыбой, кроме минтая; кашей из ячменя, пшеницы, ржи на воде, мясном бульоне с добавлением жира; вареными яйцами, очищенными от скорлупы.

Лис запрещено кормить: несвежими, солеными и сладкими продуктами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сына президента нашли мертвым в его квартире
Подростка убило током при катании с горки
Страшное ДТП с россиянами: дети выжили, их родители погибли
В Сенате США представили закон о санкциях в отношении РФ
Трамп прокомментировал сообщения о контактах с Москвой
Россияне перешли на овощную диету
Лукашенко: только союзы равноправных стран способны выжить
Стрелок из Чарлстона приговорен к смертной казни
19 стран призвали лишить Россию всех турниров
На Сахалине в ДТП с участием скорой погибли пять человек
Спорт
Ренессанс России на катке, в желобе и прыжках 2017 год начался для наших представителей в зимних видах спорта весьма успешно
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
В Петербурге изменят схему вывоза мусора
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком Телеведущая наслаждается всеми прелестями материнства.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь