Лисы Русского острова не боятся людей и любят фотографироваться

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Vl.ru, для жителей Русского острова встретить лису — уже обычное дело. Они появляются в бухте Ахлестышева, на мысе Тобизина, в районах поселка Подножье, Канала, бухты Новик. Смело перебегают оживленную дорогу и сидят на обочинах. Хитрые лисички забывают о безопасности и подходят к машинам в надежде получить какое-нибудь лакомство от проезжающих мимо людей. Туристы в свою очередь снимают на телефоны, фотоаппараты, видеокамеры этих милых животных и подкармливают их. Но делать это лучше вдали от дороги, например, в «Деревне для лис», где оборудованы кормушки.

Особенно лисам нравится свежая рыба и сосиски. Лисички достаточно любопытные и не боятся поближе подойти к людям, но стараются быть аккуратными — как только возьмут еду, сразу отбегают назад. Примечательно, что из остатков угощения они делают запасы — вырывают в снегу или земле небольшие ямки и закапывают в них корм.

И хотя встретить лису можно в любое время, охотнее она выходит к людям с наступлением темноты. Но из-за этого фотографам нужно быть особенно аккуратными, чтобы не травмировать животных вспышками. «Фотографу нужно понимать, что лиса хоть и небольшой, но тоже хищник. Если проявлять излишнюю настойчивость, то она может принять это за агрессию. В этом случае она может сбежать, а может начать защищать свою территорию — напасть и укусить. Так что на всякий случай нужно не забывать о собственной безопасности», — рассказывает владелица зоопарка «Садгород» Екатерина Зотова. Она рекомендует фотографам-любителям соблюдать дистанцию во время съемки хищника и избегать зрительного контакта — чтобы не провоцировать его на агрессию.

По данным Государственной ветеринарной инспекции Приморского края, во Владивостоке не зафиксированы случаи заражения бешенством от лисиц. Однако эти животные являются основным природным источником и распространителем этого заболевания, лечение которого при проявлении первых признаков не разработано. Так что кормить их с рук небезопасно.

Лисы способны прокормить себя и самостоятельно. Они питаются мелкими грызунами, утками, фазанами, зайцами, дикими голубями, насекомыми, различной падалью и лесными ягодами, фруктами. Иногда охотятся парами на более крупных животных: на барсуков, енотов, диких коз. «Человеческая» еда животным может только навредить. Щедрые горожане иногда отдают сосиски и гамбургеры вместе с упаковкой, убрать ее лиса самостоятельно не может, а наевшись таких «деликатесов», может заболеть и погибнуть.

Памятка по кормлению лис:

Лис можно кормить: сырым мясом без мелких или дробленых костей; колбасой и сосисками без красителей и консервантов; серым хлебом; овощами — тертой морковью в смеси с кормами животного происхождения; свежей рыбой, кроме минтая; кашей из ячменя, пшеницы, ржи на воде, мясном бульоне с добавлением жира; вареными яйцами, очищенными от скорлупы.

Лис запрещено кормить: несвежими, солеными и сладкими продуктами.