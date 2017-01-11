Всероссийский «День снега» состоится в Хабаровском крае

Хабаровск, 11 января, AmurMedia.

Спортивные праздники, посвященные Международному «Дню снега», пройдут в Хабаровском крае в воскресенье, 15 января. Мероприятия направлены на повышение интереса жителей региона к зимним видам спорта и пропаганду здорового образа жизни, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

В этом году «День снега» отметят в Хабаровске, районе имени Лазо, Комсомольске-на-Амуре и других муниципальных образованиях. В краевом центре основные мероприятия пройдут на территории спортивного комплекса «Энергия» (ул. Павла Морозова, 30). С 10.00 желающие здесь смогут попробовать свои силы в беге на лыжах. Официальная церемония открытия запланирована на 12:30, после чего участников праздника ждет семейная эстафета и специальная полоса препятствий. Предварительная регистрация и справки по телефону 57−47−11.

«В Хабаровском крае уделяется большое внимание развитию физической культуры и спорта, их популяризации среди населения, особенно среди молодежи, поэтому, наравне с другими 29 субъектами РФ праздник зимних видов спорта пройдет в этот день и в нашем регионе», — отметил министр физической культуры и спорта правительства края Николай Чупров.

Традиция проводить в этот день праздничные спортивные мероприятия, появилась уже в 40 странах мира. Инициатором World Snow Day в 2012 году стала Международная федерация лыжного спорта. С тех пор в праздничные мероприятия включаются не только соревнования по официальным видам спорта, но и шуточные состязания среди детей и взрослых.

В прошлом году краевой «День снега» прошел на лыжной базе села Ильинка. Семьи соревновались в трех дисциплинах: лыжной эстафете, ведении мяча клюшкой между стойками и метании снежков.