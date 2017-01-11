В столице запустили онлайн-поиск машины на парковке

Новая функция будет особенно востребована у водителей, забывших, где припаркован автомобиль. Для поиска достаточно нажать значок «Геолокация», после чего приложение определит местоположение машины, подскажет удобный пеший маршрут к ней и примерное время в пути.

Кроме того, в приложении появилась функция, с помощью которой автомобилист может в режиме онлайн увидеть на карте ближайшую парковку и действующий на ней тариф. Также значительно упростили запуск парковочной сессии с встроенной карты московских стоянок и добавили инструкцию по работе с сервисом.

Обновлённая версия приложения уже доступна для скачивания в App Store и Google Play Market.

Приложение «Парковки Москвы» было обновлено по рекомендациям москвичей. Ранее около 165,5 тысячи участников проекта «Активный гражданин» высказали своё мнение о функциях и сервисах мобильного приложения. Одними из самых популярных стали сервисы поиска ближайшей парковки и припаркованного автомобиля.

По данным ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», 75 процентов водителей оплачивают стоянку через мобильное приложение «Парковки Москвы». Оно постоянно обновляется, в нём появляются полезные для автомобилистов функции.

С помощью приложения водители могут оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения, в том числе за стоянку под запрещающими знаками. Причём со скидкой 50 процентов в случае, если оплата будет произведена в течение 20 дней после получения штрафа. При грубых нарушениях ПДД, а также при штрафах за неоплаченную парковку скидка не действует.

Также через приложение автомобилисты могут оплатить трёхлетние резидентные разрешения для круглосуточной стоянки в своём районе. Услуга доступна тем автовладельцам, которые уже оформили разрешения в центре «Мои документы».