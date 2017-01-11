В столице составили топ-10 популярных улиц с бесплатным Wi-Fi

«Среднее время сессии выросло с 45 до рекордных 66 минут. Это говорит о том, что горожане на праздниках совершали достаточно продолжительные прогулки. В сети действует принцип внутреннего роуминга, позволяющий оставаться на связи внутри всей зоны её работы без повторных подключений», — рассказали в пресс-службе Департамента.

Проект «Городской Wi-Fi» включает 1100 точек доступа к уличному бесплатному интернету moscow_wifi_free, расположенных внутри Садового кольца. По данным Департамента информационных технологий Москвы, с 31 декабря по 8 января было зафиксировано более 23 тысяч подключений к городскому Wi-Fi.

Больше всего горожане гуляли и подключались к Wi-Fi на Тверской, Никольской, Малой Якиманке, Большой Ордынке, Рождественке, Петровке, Мясницкой, Малой Никитской, Арбате, а также в Малом Ивановском переулке.

На этих улицах расположены площадки фестиваля «Путешествие в Рождество», который завершится 15 января. Одновременно с ним проходит фестиваль «Рождественский свет» — он продлится до 19 февраля.

Как отметили в пресс-службе Департамента информационных технологий, больше всего подключений было зафиксировано 3 января, а снижаться интерес пользователей к уличному интернету начал 6 января. Такую динамику связывают с погодой — в последние дни новогодних каникул в столицу пришли тридцатиградусные морозы.

«Чаще всего москвичи обновляли социальные сети, переписывались в мессенджерах и смотрели видео. Всего было загружено более 2,7 терабайта информации», — добавили в пресс-службе.

Первый этап проекта «Городской Wi-Fi» был запущен в День города в прошлом году.