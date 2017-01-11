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12:11 (мск), источник: Моя Планета

На афинский Акрополь выпал снег

В Сети появились удивительной красоты фотографии — Акрополь в Афинах оказался укутан белым снежным одеялом. Настоящая зима впервые за долгое время заглянула в античную столицу.

В городе закрываются школы, не ходят автобусы, проблемы с автомобильным транспортом — в главном городе Греции выпал небольшой снежок. Зато древние достопримечательности выглядят очень необычно, так что туристы и местные жители изо всех сил пытаются передать недолговечную красоту с помощью цифровой техники.

Напомним, недавно можно было любоваться снегом в другом необычном для такой погоды месте — пустыне Сахаре.

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