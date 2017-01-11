На афинский Акрополь выпал снег
В Сети появились удивительной красоты фотографии — Акрополь в Афинах оказался укутан белым снежным одеялом. Настоящая зима впервые за долгое время заглянула в античную столицу.
В Сети появились удивительной красоты фотографии — Акрополь в Афинах оказался укутан белым снежным одеялом. Настоящая зима впервые за долгое время заглянула в античную столицу.
В городе закрываются школы, не ходят автобусы, проблемы с автомобильным транспортом — в главном городе Греции выпал небольшой снежок. Зато древние достопримечательности выглядят очень необычно, так что туристы и местные жители изо всех сил пытаются передать недолговечную красоту с помощью цифровой техники.
Напомним, недавно можно было любоваться снегом в другом необычном для такой погоды месте — пустыне Сахаре.