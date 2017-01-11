Мэр Томска попросил горожан помочь коммунальщикам с уборкой снега
Москва. 11 января. INTERFAX.RU — Мэр Томска Иван Кляйн обратился к горожанам в связи с ситуацией, сложившейся в областном центре
Москва. 11 января. INTERFAX.RU — Мэр Томска Иван Кляйн обратился к горожанам в связи с ситуацией, сложившейся в областном центре
По данным синоптиков, снежный покров в Томске превысил среднегодовые значения в два раза и составляет более 90 см, чего не бывало 18 лет.
«Ресурсов “Спецавтохозяйства” оказалось недостаточно для качественного содержания дорог и тротуаров Томска в сложившейся погодной аномалии. Это нужно объективно признать и сделать необходимые выводы на будущее», — говорится в обращении. Тем не менее, по мнению мэра, коммунальщикам удалось предотвратить транспортный коллапс и содержать главные дороги Томска «в удовлетворительном состоянии».
Вместе с тем,
Между тем, по данным синоптиков, в Томске в ближайшее время возобновятся сильные снегопады и метели, количество осадков превысит норму в 1,5 раза.