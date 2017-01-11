Мэр Томска попросил горожан помочь коммунальщикам с уборкой снега

По данным синоптиков, снежный покров в Томске превысил среднегодовые значения в два раза и составляет более 90 см, чего не бывало 18 лет.

«Ресурсов “Спецавтохозяйства” оказалось недостаточно для качественного содержания дорог и тротуаров Томска в сложившейся погодной аномалии. Это нужно объективно признать и сделать необходимые выводы на будущее», — говорится в обращении. Тем не менее, по мнению мэра, коммунальщикам удалось предотвратить транспортный коллапс и содержать главные дороги Томска «в удовлетворительном состоянии».

Вместе с тем, из-за недоработок подрядчиков районных администраций и управляющих компаний, оказались плохо убраны межквартальные и внутридворовые территории, улицы третьей категории и тротуары. Теперь мэрия предлагает горожанам убрать их самостоятельно, обещая предоставить дополнительную технику.

Между тем, по данным синоптиков, в Томске в ближайшее время возобновятся сильные снегопады и метели, количество осадков превысит норму в 1,5 раза.