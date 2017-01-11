На выходных новосибирцы отметят День снега, сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта в Новосибирской области.

Всероссийский день снега проводится в рамках Международного дня снега (World Snow Day), цель проекта — пропаганда здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных установок населения. У Международного дня снега есть еще одно название — День зимних видов спорта. Этот праздник совсем молодой, проходит в ряде стран с 2012 года по предложению Международной федерации лыжного спорта (FIS).

А в 2016 году День снега отметили уже 30 субъектов России, в том числе и Новосибирская область. В Новосибирске на празднике собралось более 800 участников, притом что из-за сильного похолодания на момент стартов многие желающие не смогли принять в них участие.

15 января на спортивных площадках Новосибирска и Бердска пройдут соревнования по зимним видам спорта — лыжным гонкам, сноуборду, горнолыжному спорту, а также массовое катание на коньках и семейные эстафеты «Веселые старты».