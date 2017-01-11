Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Путин рассказал, к чему приведет отмена виз в Европу для Украины
Путин впервые за 14 лет отклонил один из законов, одобренных ГД
В поздних родах обвинили семью
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
Фото дня: улицу в Анкаре переименовали в честь Андрея КарловаКарлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки
Старшая сестра — это диагноз
Младший сын Жасмин поразил сходством с мамой
Страшное ДТП с россиянами: дети выжили, их родители погибли
Подростка убило током при катании с горки
"Вы даже дома ухоженная!": поклонники восхищены уютом Утяшевой
СМИ: Елена Ваенга находится в тяжёлом состоянии
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
«Обама похож на алкоголика»: экс-агент ЦРУ о новых санкциях США
«Жалкое зрелище»: в США об унижении Обамы Россией
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
15Второй зимний Московский Велопарад
1135-летие герцогини Кембриджской
9Стрельба в стамбульском клубе
11:48 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На выходных новосибирцы отметят День снега

15 января на спортивных площадках Новосибирска и Бердска пройдут соревнования по зимним видам спорта — лыжным гонкам, сноуборду, горнолыжному спорту, сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта в Новосибирской области.

Источник: Вести - Новосибирск

На выходных новосибирцы отметят День снега, сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта в Новосибирской области.

Всероссийский день снега проводится в рамках Международного дня снега (World Snow Day), цель проекта — пропаганда здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных установок населения. У Международного дня снега есть еще одно название — День зимних видов спорта. Этот праздник совсем молодой, проходит в ряде стран с 2012 года по предложению Международной федерации лыжного спорта (FIS).

А в 2016 году День снега отметили уже 30 субъектов России, в том числе и Новосибирская область. В Новосибирске на празднике собралось более 800 участников, притом что из-за сильного похолодания на момент стартов многие желающие не смогли принять в них участие.

15 января на спортивных площадках Новосибирска и Бердска пройдут соревнования по зимним видам спорта — лыжным гонкам, сноуборду, горнолыжному спорту, а также массовое катание на коньках и семейные эстафеты «Веселые старты».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Стрижкой» подростка ножом заинтересовалась полиция
Обама в прощальной речи назвал Россию и Китай соперниками США
Трамп прокомментировал сообщения о контактах с Москвой
Россияне перешли на овощную диету
Следователи нашли у Улюкаева монеты из драгоценных металлов
Иркутскую чиновницу отстранили от должности из-за «Боярышника»
Мобильные операторы начнут выдавать кредиты абонентам
Жириновский высказался о новогодних шоу: «Противно смотреть»
Спорт
Апокалипсис сегодня: из РФПЛ ушли деньги, и это хорошо "Зенит" покупает Лунёва, "Локо" избавляется от высокооплачиваемых игроков, а два клуба РФПЛ уже хотят в ФНЛ. Что за чертовщина происходит?
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
В Петербурге изменят схему вывоза мусора
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком Телеведущая наслаждается всеми прелестями материнства.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь